Stadio Roma, Gualtieri: "Ieri è stata depositata la parte che riguarda i trasporti. Aspettiamo il progetto definitivo entro primavera, ci siamo quasi"

RADIO GLOBO - Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato sul nuovo stadio della Roma a Pietralata. Ecco le sue dichiarazioni: "Lo stadio non lo fa il Comune ma la Roma, che ha avviato la procedura e nei passaggi finali ha lavorato tantissimo. Ieri è stata depositata la parte che riguarda i trasporti e ci aspettiamo quindi entro la primavera il progetto definitivo. Siamo in un momento importante e positivo, tutti stanno mostrando il massimo impegno per un progetto che sembra splendido. Parliamo di uno stadio che porterà anche la riqualificazione di un’area, che verrà completamente riformata. Ci siamo quasi".