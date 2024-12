Stadio Roma, il Comitato del 'No': "Follia realizzare un impianto alto 50 metri e dotato di aree commerciali. La viabilità è già precaria e il traffico aumenterà" (VIDEO)

Il Comitato del 'No' continua a opporsi alla costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata e Francesco Saporito, esponente del gruppo, ne ha parlato nel corso di una protesta a Piazza del Campidoglio: "Il Comune di Roma sta per concedere per 90 anni a due miliardari americani la possibilità di realizzare uno stadio alto 50 metri. L'altezza è dovuta al fatto che sotto ci sono ettari di aree commerciali. Una speculazione finanziaria fatta non in periferia, perché è un'area vicinissima alla stazione Tiburtina, dove sono previsti tanti ed enormi progetti riguardanti la costruzioni di grattacieli alti fino a 90 metri da parte di Ferrovie dello Stato. Si tratta della stessa area in cui verrà realizzato il nuovo Policlinico. Stiamo parlando dell'area dove verrà realizzata una mega struttura che sarà la sede nazionale dell'Istat, a pochi metri dall'ospedale e da un pronto soccorso che serve 700.000 persone del quadrante est di Roma. Stiamo parlando di una follia. Già oggi Via dei Monti Tiburtini è intasata, la viabilità è precaria e con la conclusione dei progetti precedentemente citati andremo a intasare completamente il traffico. Aggiungere a tutto questo uno stadio da 62.000 spettatori con ettari di aree commerciali è pura follia!".