Stadio Roma, Rocca (pres. Regione Lazio): "Policlinico Umberto I a Pietralata? Mai abbandonata l'idea, siamo in attesa del decreto"

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'eventuale spostamento del Policlinico Umberto I a Pietralata, l'area in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma. Ecco le sue parole: "La Sapienza aveva voluto elaborare un progetto che vedeva una possibile realizzazione a viale del Policlinico, ma c'è stata una valutazione negativa dopo l'esame della Sovrintendenza e dei Vigili del Fuoco. Noi non abbiamo mai abbandonato l'idea di Pietralata. Siamo in attesa del decreto, a breve ci vediamo per una conferenza stampa, appena abbiamo la certezza delle risorse che non dovrebbero tardare molto. L'area di Pietralata è quella che in questo momento è sul campo, poi se ne sono altre noi siamo disponibili a valutare ogni opzione".