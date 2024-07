Stadio Roma, il comitato del 'No': "Il club deve rispettare i cittadini contrari al progetto. Chiediamo un incontro con la società"

Domani sarà una giornata molto importante per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Alle ore 12 si terrà un incontro tra il sindaco Gualtieri e il club giallorosso (presenti Lina Souloukou e Ryan Friedkin) per fare un punto sul progetto. La notizia ha scatenato però la reazione del 'Coordinamento sì al parco, sì all'ospedale, no allo stadio'. Ecco la nota ufficiale: "Dopo 1 anno e 9 mesi dalla presentazione del progetto preliminare, il soggetto proponente è stato in grado di produrre un video di presentazione, non una risposta sulle diverse prescrizioni poste, non una soluzione per il problema dei parcheggi, non una spiegazione circa la scomparsa del ponte di collegamento con Via Livorno, non una parola sull'impatto ambientale, sulla distruzione di una area verde dedicata al quartiere o sull'accessibilità al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini. Al contempo constatiamo invece come As Roma, in un comunicato ufficiale, chieda 'Il supporto di Roma Capitale per l'accesso alle aree necessarie', dimenticandosi, forse, che le persone che vi abitano, insieme ai tanti cittadini contrari, abbiano sino ad ora posto in essere una battaglia giudiziaria, con tanto di ordinanze favorevoli, rifacenti ad uno stato di diritto di un paese democratico. Ricordiamo ad As Roma che i cittadini e le cittadine contrarie all'opera sono 'figlie e figli di Roma' che devono essere rispettati come si rispettano gli avversari dentro e fuori il rettangolo di gioco. Cogliamo l'occasione per chiedere ufficialmente un incontro ad As Roma, quale prima e vera occasione di confronto, ad oggi mai avuto, sul progetto. COORDINAMENTO SÌ AL PARCO, SÌ ALL'OSPEDALE - NO ALLO STADIO".