Stadio Roma, Veloccia: "Clima di massima collaborazione tra Comune e club: rapporti positivi e costanti"

"In merito a quanto riportato da alcuni articoli di stampa su presunti malumori di Roma Capitale nei riguardi della AS Roma voglio smentire questi rumors e confermare, anche a nome del Sindaco Roberto Gualtieri, che c'è un clima di massima collaborazione tra l'Amministrazione e la Società. La Roma sta effettuando tutte le attività propedeutiche alla presentazione del progetto definitivo e sono in corso i sondaggi geognostici e archeologici. Nessuna tensione quindi, anzi, i rapporti sono positivi e costanti". E' quanto dichiara l'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.