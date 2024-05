Stadio Roma, Alfonsi (ass. Ambiente): "Autorizzato lo sfalcio, per noi non c'è un bosco"

RADIO ROMA SOUND - Sabrina Alfonsi, assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica e si è soffermata sullo Stadio della Roma a Pietralata. Ecco le sue parole: "Il sopralluogo a Pietralata è stato fatto dalla Forestale, accompagnata dagli operatori del nostro dipartimento. La richiesta ai forestali era stata fatta da un comitato di cittadini che avevano fatto una segnalazione. Noi non siamo titolati per dire se c’è un bosco, la tutela dei boschi è della Forestale. Nel caso in cui dichiarino che ci sia un bosco la competenza sarebbe della Regione. L’idea che si sono fatti nostri agronomi è che quello non sia un bosco, ma non sta a noi dirlo. Abbiamo dato l’autorizzazione allo sfalcio e a togliere degli alberi infestanti come gli ailanti. Serviva l’autorizzazione solo perché siamo in periodo di nidificazione e quindi se ci fossero stati nidi, a prescindere dall’aspetto dell’albero, non si sarebbero potuti abbattere. È stata fatta una verifica, non c’erano nidi e quindi si è proceduto a rilasciare l’autorizzazione. Lo sfalcio non è stato ancora effettuato? Per noi è tutto a posto, possono procedere".