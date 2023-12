Stadio Roma, i comitati del 'no' presentano un documento sull'aumento del consumo di suolo. ISPRA precisa: "Non è un nostro studio"

Sono stati ascoltati oggi in commissione Sport di Roma, presieduta da Ferdinando Bonessio di Europa verde, i comitati contrari alla realizzazione dello stadio dell'As Roma a Pietralata. Nel corso della seduta è stato illustrato un documento con dati provenienti dall'ISPRA e che riferisce di un aumento del consumo di suolo tra il 2006 e il 2021 di oltre 1.368 ettari. [...] Il presidente Bonessio precisa in una nota: "Quest'oggi la Commissione Sport, a seguito di una richiesta ricevuta tempo fa e indirizzata anche ad altre commissioni capitoline, ha ospitato in audizione i componenti del 'Coordinamento sì al parco, sì all'ospedale, no allo stadio' che hanno illustrato la loro documentazione relativa alla realizzazione del nuovo stadio di Pietralata. Come hanno spiegato gli intervenuti durante la loro esposizione, la corposa documentazione è stata redatta in parte attingendo da siti istituzionali e in parte autoprodotta da professionisti che fanno parte del Coordinamento e che si sono assunti la responsabilità della veridicità dei dati diffusi".

Lo studio presentato non è stato progettato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la conferma è arrivata dall'ente stesso ai microfoni dell'emittente radiofonica: "Non è uno studio dell'ISPRA, ma una tesi di laurea di una studentessa che ha usato dati ISPRA peraltro antecedenti la presentazione del progetto stadio della Roma".

