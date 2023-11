Stadio Roma, Gualtieri: "Faremo di tutto per consentire di festeggiare nel nuovo impianto il centenario del club"

Durante l'evento "Rapporto alla città 2023", tenutosi presso l'Auditorium Parco della Musica, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è tornato a parlare del progetto giallorosso di costruire un nuovo stadio a Pietralata:

"Roma beneficerà dei 570 milioni di euro di investimento sullo Stadio della Roma, non solo un grande impianto sportivo ma anche un intervento senza cubature aggiuntive che concorrerà alla rigenerazione sostenibile di Pietralata. Si sta concludendo il dibattito pubblico ed è in corso la redazione del documento conclusivo. Per quanto riguarda le nostre competenze faremo di tutto per consentire di festeggiare nel nuovo stadio il centenario del club nel 2027"