Dibattito pubblico nuovo Stadio della Roma, Nomisma: “Garantiremo imparzialità e trasparenza”

Si avvicina il 7 settembre, data in cui in Campidoglio si svolgerà il primo dibattito pubblico per il progetto del nuovo Stadio della Roma. Nomisma, la società a cui è stata affidato il compito di realizzare e gestire il dibattito, ha pubblicato una nota ufficiale, con il quale si impegna a "garantire correttezza, imparzialità, trasparenza, inclusività, completezza, coerenza e tempestività della procedura, prevedendo ove possibile l'utilizzo della tecnologia digitale per agevolare ulteriormente la partecipazione di tutti gli interessati". Informano anche che è in corso di preparazione un sito internet in cui sarà cura di Nomisma di mettere a disposizione "tutta la documentazione e le informazioni disponibili che saranno sintetizzate nella Relazione di Progetto dell'opera". La nota: