Stadio Roma: la società vuole consegnare il progetto definitivo entro il 2023, poi sarà necessario un altro voto in Campidoglio

Dopo l'approvazione della delibera di Pubblico Interesse da parte dell'Assemblea Capitolina, la Roma ha fissato i tempi per i prossimi passi riguardo il nuovo stadio a Pietralata. Come riporta il giornalista del Tempo, Filippo Biafora, l'obiettivo della società giallorossa è quello di consegnare il progetto definitivo per il nuovo impianto entro la fine del 2023. Su questo, poi, sarà necessario un altro voto da parte del Campidoglio.

L’#ASRoma fissa i tempi dopo l’approvazione della delibera di pubblico interesse sullo stadio a #Pietralata: l’obiettivo è consegnare il progetto definitivo entro la fine del 2023. Su quel progetto sarà necessario un altro voto del Campidoglio#Roma @tempoweb pic.twitter.com/YIvI4PUX4Z — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 9, 2023