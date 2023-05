Stadio della Roma: domani la delibera di riconoscimento dell'interesse pubblico in Assemblea Capitolina. Obiettivo approvazione entro il 9 maggio

La delibera di riconoscimento dell'interesse pubblico sul progetto dello stadio della Roma a Pietralata arriverà domani all'esame dell'Assemblea Capitolina. Lo riporta l'agenzia di stampa, che spiega come l'incontro preparatorio tra il sindaco Roberto Gualtieri e i suoi consiglieri avvenuto in mattinata sia andato bene. L'obiettivo, raggiungibile grazie all'atteggiamento costruttivo delle opposizioni, è quello di arrivare all'approvazione del testo entro martedì 9 maggio.

I partiti di minoranza, infatti, presenteranno soltanto alcune decine di “emendamenti e ordini del giorno di merito” con l’obiettivo di migliorare la delibera in quelle da loro individuate come criticità. Oggi, invece, si terrà l'ultima riunione di commissione, quella dei capigruppo, in cui la maggioranza e l’assessore capitolino all’Urbanistica, nonché primo firmatario della delibera, Maurizio Veloccia, illustreranno all’opposizione l’emendamento messo a punto in seguito ai pareri delle commissioni e si confronteranno sui documenti in via di presentazione da parte della minoranza.

