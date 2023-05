LIVE - Stadio Roma, al via l'Assemblea Capitolina per la delibera sul pubblico interesse. Sono 57 gli ordini del giorno

Giornata molto importante per il nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Nella giornata odierna, infatti, è stata convocata in Campidoglio l'Assemblea Capitolina, che si riunirà per esprimere il parere sulla delibera di pubblico interesse sul nuovo impianto giallorosso. Ecco tutti gli aggiornamenti dell'evento in diretta.

15:21 - Gli ordini del giorni sono 57.

15:20 - Riprende l'Assemblea.

15:03 - Il Presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, sospende la seduta per indire una Conferenza con i Capigruppo.

14:58 - Si riparte. Inizia la seduta dell'Assemblea Capitolina.

14:25 - La presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, comincia l’appello dei consiglieri presenti, ma non ha raggiunto il numero minimo poiché sono 25 (più il sindaco Roberto Gualtieri) gli assenti. Il nuovo appello si terrà alle ore 14:45.

14:20 - L'Assemblea Capitolina si è appena riunita.