Gualtieri: "Sullo stadio della Roma stiamo andando avanti in modo spedito, la società si sta impegnando tanto"

SKY SPORT - Intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha fatto il punto sul nuovo stadio dei giallorossi. Queste le sue parole:

Sul nuovo stadio della Roma.

“Stiamo andando avanti in modo spedita, la delibera di pubblico interesse è un passaggio fondamentale. La Roma si sta impegnando tanto, è un investimento privato e non pubblico, dovranno essere migliorati alcuni aspetti, ma sarà soltanto uno stadio, riqualificherà anche il quartiere. Sarà un impianto green, con percorsi ciclopedonali. È una bellissima opportunità per gli sportivi, per i tifosi della Roma e per la società. Creerà tanti posti di lavoro”.

Sulla partita contro il Bayer Leverkusen.

“Siamo nel prepartita, sposo le parole di Mourinho. C’è un po’ di scaramanzia, ma servono serietà, impegno e determinazione. Bisogna parlare poco ed essere concentrati”.

Serve essere tosti come Mourinho per governare Roma?

“Rappresentare Roma è una sfida, stiamo facendo un grande lavoro. Se Roma riparte, non ce n'è per nessuno”.