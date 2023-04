Stadio della Roma, la Commissione Lavori Pubblici convocata venerdì: dovrebbe essere l'ultima a esprimersi

È una settimana chiave per il futuro dello Stadio della Roma. Questa mattina, infatti, si è riunita la Commissione Capitolina Ambiente per ascoltare "l'Audizione dell'Associazione CarteinRegola sullo studio di fattibilità". Mercoledì 26 aprile la Commissione coinvolta oggi è stata convocata in forma congiunta con la Commissione Mobilità e la Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita. All'ordine del giorno ci sarà, si legge, "l'eventuale espressione di parere su proposta di deliberazione Prot. RC/3591/2023 recante ad oggetto: 'Nuovo Stadio di calcio in Roma, località Pietralata – Studio di fattibilità. Dichiarazione pubblico interesse – con condizioni, prescrizioni e raccomandazioni – della proposta pervenuta agli atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, prot. QI/162711/162731 del 3.10.2022, da parte dell’A.S. Roma S.p.A., ex art. 1 co. 304 della legge n. 147/2013 e art. 62 del DL 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 96/2017 – attualmente disciplinata dal D.Lgs.38/2021'”. Le commissioni, dunque, saranno chiamate a esprimere il proprio voto.

Venerdì 28, infine, sarà il turno della Commissione Lavori Pubblici, che alle ore 11 si riunirà con lo stesso ordine del giorno previsto per mercoledì. Questa dovrebbe essere l'ultima a esprimersi con un voto, il cui esito positivo dovrebbe essere scontato.