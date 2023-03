Stadio Roma, Veloccia: "Ci sono elementi positivi che i precedenti progetti non avevano"

Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, è tornato a parlare del nuovo Stadio della Roma, che dovrebbe sorgere a Pietralata. Ecco le sue dichiarazioni: "È una corsa a ostacoli, ci sono ancora tantissime variabili in gioco. Ma ci sono elementi positivi che i precedenti progetti non avevano. Sia il Comune che la As Roma hanno una forte volontà di concludere il progetto. Progetto che si svolgerà su aree pubbliche e quindi non abbiamo un terzo soggetto privato con cui interfacciarci. Ci concentriamo solo sulla costruzione dello stadio e non ci saranno altre strutture urbanistiche che rischiano di rendere il progetto troppo complesso. Non andiamo a consumare nuovo suolo agricolo e non aggiungeremo nuove cubature rispetto al progetto del centro direzionale che era stato previsto nella zona. La conferenza dei servizi decisoria dovrà solo cambiare la destinazione d’uso".

Del tema ha parlato anche Tommaso Amodeo (Lista civica Gualtieri), presidente della commissione Urbanistica: "Questa proposta è all’attenzione di molte commissioni, oltre all’Urbanistica, come per esempio Mobilità, Ambiente, Patrimonio e Lavori pubblici. Stiamo studiando le carte per circostanziare meglio le indicazioni della Giunta. Entro aprile contiamo di finire il lavoro e proporre all’assemblea le proposte di modifica".

