Allo Stadio Olimpico è andata in scena la gara tra Roma e Real Sociedad, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e terminata 2-0 per i giallorossi. Tra gli spettatori presenti vi erano anche Roberto Gualtieri (e il figlio), sindaco di Roma, e Dan e Ryan Friedkin, proprietari della società giallorossa. Nell'incontro si è parlato anche del futuro stadio, che dovrebbe sorgere a Pietralata e per il quale recentemente è arrivato il riconoscimento di pubblico interesse.

(ANSA)