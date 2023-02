Di Stefano (Vicepres. Comm. Urbanistica Comune di Roma): "Tor di Valle una follia. Pietralata si farà ma i tempi saranno lunghi"

RADIOSEI - Marco Di Stefano, Vicepresidente della Commissione urbanista del Comune di Roma è intervenuto per fare il punto della situazione sulla questione dello stadio Flaminio, per il quale sta trattando Claudio Lotito per ottenerne la concessione. Ha approfittato anche per parlare della realizzazione dell'impianto di Pietralata per la Roma e ha parlato anche della mancata costruzione dello stadio a Tor di Valle. Queste le sue dichiarazioni:

“Lo stadio della Roma a Tor di Valle era impossibile farlo. Solo un pazzo poteva pensare di farlo lì. Quello era un progetto assurdo anche perché sarebbe stato un impianto di proprietà di Pallotta e non si poteva fare. Adesso l’attuale impianto in esame verrà fatto su suolo pubblico, senza parte commerciale esagerata, e sarà di proprietà della Roma. Ci sono delle criticità, ma le esamineremo. Parliamo dei parcheggi previsti che sono davvero pochi e secondo me questa cosa costituisce un problema. Non possiamo convincere i romani ad andare coi mezzi pubblici e basta. Sono convinto che lo stadio della Roma si farà, ma i tempi non saranno quelli previsti perché a Roma i tempi sono sempre biblici. Un’altra criticità che c’è è quella dell’ospedale Pertini: non possiamo durante le partite affogare nel traffico una struttura fondamentale come questa che rimarrebbe bloccata nel caos del pre e post gara. La Roma prevede di investire 500 milioni di euro. Come rientreranno della spesa col solo stadio? Non ne ho idea, ma sono valutazioni che avrà fatto la Roma e che non mi pertengono”.