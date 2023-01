Stadio Roma, Veloccia (ass. Urbanistica): "Nessuna trattativa in corso con la società giallorossa. Il progetto è in fase di valutazione"

Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, ha parlato durante un’interrogazione sul progetto dello Stadio della Roma a Pietralata. Queste le sue dichiarazioni: "Ad oggi non abbiamo alcuna trattativa in corso con l’AS Roma. Abbiamo una conferenza dei servizi preliminare, che si chiuderà oggi, su uno studio di fattibilità di un progetto di trasformazione dell’area di Pietralata per accogliere lo stadio della Roma, come prevede la legge sugli stadi. Lo studio e la documentazione sono pubblicati e accessibili sulla homepage del sito del dipartimento. Rispetto a ritardo presunto della pubblicità del progetto, la proposta è in fase di valutazione, non esiste un ritardo nella pubblicità del procedimento, atteso che non è soggetto ad alcun obbligo di pubblicazione dalla normativa vigente, che riguarda solo i documenti finali. Questa amministrazione, dunque, non ha contravvenuto alcun obbligo non pubblicando la documentazione contestualmente all’apertura della conferenza dei servizi preliminare. Si è deciso di pubblicare la documentazione per garantire una maggiore accessibilità. Peraltro lo studio di fattibilità già prevede tutti i passaggi di comunicazione e confronto pubblico sulle soluzioni progettuali previste".

(askanews)