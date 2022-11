Stadio Roma, Berardi: "Stiamo cercando di fare il massimo nel minor tempo possibile"

Pietro Berardi, CEO della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai margini della presentazione del libro "Le nuove guerre del calcio" di Marco Bellinazzo. Tra i vari temi trattati, il dirigente si è soffermato anche sulla costruzione del nuovo stadio giallorosso. Le sue parole: "Per il momento posso solo fare i complimenti all'amministrazione Gualtieri perché crede molto a questo progetto dello stadio. Stiamo lavorando in sintonia e stiamo cercando di lavorare con grande velocità e di rispettare tutti gli step. Costruire uno stadio oggi in Italia senza avere una data di un grande evento da raggiungere, come può essere l'Europeo del 2032, è una cosa veramente complicata. Le caratteristiche di questo progetto per convincere la città e l'amministrazione si racchiudono in alcune parole: la prima è la riqualificazione urbana. Abbiamo cercato un'area che possa essere riqualificata, un'area in cui i trasporti sono già esistenti. Seconda cosa: la sostenibilità del progetto, quindi come viene costruito, l'acustica. Terzo: deve essere uno stadio moderno. Abbiamo girato tutti gli stadi del Mondo, ovunque gli stadi sono bellissimi. L'idea di avere una struttura adeguata a una Capitale è l'idea che sta spingendo l'amministrazione di Roberto Gualtieri a cercare di fare il massimo nel più breve tempo possibile. Certo, non è una passeggiata farlo".