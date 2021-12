Stadio Roma, Onorato (ass. Turismo): «Pronti a incontrare la Roma per un nuovo progetto»

CENTRO SUONO SPORT - Alessandro Onorato, assessore al turismo, grandi eventi e sport del Comune di Roma Alessandro Onorato ha parlato ai microfoni della trasmissione "Te la do io Tokyo". Onorato ha menzionato le ultime indiscrezioni riguardanti la questione stadio ai tempi del gruppo Vitek, con la Roma che è stata citata in giudizio per danni dall'amministrazione comunale: "Citare la Roma è un atto dovuto. I vecchi proponenti avevano intentato verso Roma Capitale una richiesta di risarcimento danni per oltre 300 milioni di euro, a seguito del fatto che il comune di Roma, con una delibera durante l'amministrazione Raggi, fecero venir meno l’interesse pubblico in quell’area. In quella delibera di consiglio comunale, il Comune avrebbe dovuto chiedere danni anche alla Roma come parte in causa per le mancate opere di urbanizzazione che venivano meno in seguito alla non costruzione dello stadio e dei danni conseguenti. Difendersi dalla richiesta di Vitek è un atto dovuto. Qualora vincesse, potrebbe chiedere danni alla società sportiva, in minima quota parte, legata al fatto che c’è stato un lavoro istruttorio poi venuto meno".

Onorato parla poi del possibile nuovo progetto per lo stadio della Roma: "Noi siamo arrivati da 49 giorni come giunta e ad oggi non abbiamo ricevuto progetti né della Roma né della Lazio. Il nostro interesse è che lo stadio si faccia per davvero, siamo pronti anche domani a incontrare la società per il progetto. L’amministrazione comunale non ha problemi nei confronti della Roma, si dice che non ci sarebbe la possibilità di un confronto per via di un contenzioso. Falso. Lo stadio sarebbe un valore aggiunto alla città e un grande vantaggio per la società, per renderla più solida e per stare al passo con le grandi città europee".