SONDAGGIO: che voto date al mercato di riparazione della Roma? Il 77% dei tifosi promuove il lavoro di Massara

LAROMA24.IT - Il 2 febbraio alle ore 20 si è ufficialmente chiusa la finestra invernale di calciomercato e la Roma ha terminato la sessione con quattro colpi in entrata, tutti nel reparto offensivo: Robinio Vaz a titolo definitivo dal Marsiglia per 20 milioni di euro più 5 di bonus, Donyell Malen dall'Aston Villa in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto a 25 e condizionato alla qualificazione in Champions League o Europa League e a un determinato numero di presenze, Lorenzo Venturino dal Genoa in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni e Bryan Zaragoza in prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto in caso di Champions e un determinato numero di presenze.

In uscita, invece, sono state effettuate due operazioni: Tommaso Baldanzi ceduto al Genoa in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni e Leon Bailey tornato all'Aston Villa dopo l'interruzione anticipata del prestito.

Come rivelato da un sondaggio lanciato da LAROMA24.IT su X, circa il 69% dei tifosi considera l'operato del direttore sportivo Frederic Massara sufficiente (34.7%) o buono (34.6%). Il 23.2% lo ritiene insufficiente, mentre il restante 7.4% ottimo. Promosso, quindi, il lavoro del ds e della società giallorossa dal 77% dei nostri followers.

? È terminata la sessione invernale di #calciomercato



?Che parere date al lavoro svolto dalla #AsRoma?



??? — laroma24.it (@LAROMA24) February 3, 2026



