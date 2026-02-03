Clicky

SONDAGGIO: che voto date al mercato di riparazione della Roma?

03/02/2026 alle 11:11.
donyell-malen-4

È terminato ieri sera alle 20 il mercato di riparazione. Una sessione che ha visto diversi arrivi in casa Roma, soprattutto nel reparto offensivo. Sono arrivati in ordine: Malen, Robinio Vaz, Venturino e Zaragoza proprio allo scadere. Ha salutato Tommaso Baldanzi direzione Genoa e Bailey di ritorno all'Aston Villa.

Dopo un rapido riepilogo, che voto date al mercato della Roma? Su Twitter è possibile rispondere al sondaggio de LAROMA24.IT.