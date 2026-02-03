SONDAGGIO: che voto date al mercato di riparazione della Roma?

È terminato ieri sera alle 20 il mercato di riparazione. Una sessione che ha visto diversi arrivi in casa Roma, soprattutto nel reparto offensivo. Sono arrivati in ordine: Malen, Robinio Vaz, Venturino e Zaragoza proprio allo scadere. Ha salutato Tommaso Baldanzi direzione Genoa e Bailey di ritorno all'Aston Villa.
Dopo un rapido riepilogo, che voto date al mercato della Roma? Su Twitter è possibile rispondere al sondaggio de LAROMA24.IT.
? È terminata la sessione invernale di #calciomercato
?Che parere date al lavoro svolto dalla #AsRoma?
???
— laroma24.it (@LAROMA24) February 3, 2026