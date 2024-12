SONDAGGIO: Dybala via a gennaio? Il 65% dei tifosi cederebbe la Joya a patto che il club investa nel mercato invernale

LAROMA24.IT - L’argomento principale in casa Roma è ovviamente il futuro di Paulo Dybala. In estate il fantasista argentino fu a un passo dall’addio ma alla fine decise di rifiutare la faraonica proposta dell’Al-Qadsiah per restare nella Capitale. Ora però a fare sul serio è il Galatasaray. Il club turco è alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Mauro Icardi e il nome più caldo è quello della Joya: “So che ci sono dei contatti”, le dichiarazioni di Metin Ozturk, vicepresidente del Gala. L’agente del classe ‘93 ha incontrato i dirigenti del Galatasaray, i quali hanno messo sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro di ingaggio a stagione. Al momento non c'è alcuna trattativa tra le due società ma la Roma è chiamata a prendere una decisione: Dybala ha il contratto in scadenza il 30 giugno ma nel caso in cui il calciatore giochi altre sette partite da almeno 45 minuti scatterà il rinnovo automatico di un ulteriore anno.

Secondo un sondaggio lanciato da LAROMA24.IT sulle varie piattaforme social, il 65% dei tifosi (media tra il 61% su Instagram e il 68.5% su Twitter) sarebbe disposto a lasciar partire la Joya già a gennaio, a patto che i Friedkin investano denaro nella sessione invernale di calciomercato. La proprietà statunitense è furiosa in seguito all'inaspettata sconfitta contro il Como e sembra intenzionata a rivoluzionare la rosa per salvare la stagione: le priorità di mercato sono certamente un difensore centrale, un terzino destro e un centravanti di riserva, ma l'eventuale addio di Dybala potrebbe cambiare i piani.

Inoltre anche su Facebook i nostri followers si sono scatenati nella sezione commenti e le risposte sono contrastanti: da "Dybala deve restare, è l'unico vero campione della Roma" ad "Assolutamente sì! Costa come tre Manu Koné", passando per "Andava ceduto ad agosto" e "Se ci priviamo di lui rischiamo davvero la Serie B" e finendo con "In questa stagione è inutile, lo cederei subito in favore di un sostituto dinamico e che abbia più fame che fama".