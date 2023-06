SONDAGGIO: su quale attaccante puntare per la stagione 2023/24? Il 46% dei tifosi vorrebbe Icardi

LAROMA24.IT - Dopo il grave infortunio di Abraham contro lo Spezia, in questa sessione di mercato la Roma è anche alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo in vista della prossima stagione, considerando che in quella appena trascorsa la Roma ha segnato solamente 50 gol in 38 partite. Secondo un sondaggio lanciato da LAROMA24.IT su Twitter, in base alle suggestioni di giugno e ai nomi che sono stati maggiormente accostati al club giallorosso nelle ultime ore, il 46% dei tifosi vorrebbe l'acquisto di Mauro Icardi, di proprietà del PSG e di ritorno da un ottimo prestito al Galatasaray. Più defilato Alvaro Morata dell'Atletico Madrid col 32% delle preferenze, meno richiesto Gianluca Scamacca col 22% dei voti.

Comprendendo tutto il 'pacchetto' su chi puntereste tra questi 3 nomi per l'attacco 2023/24? — laroma24.it (@LAROMA24) June 7, 2023