GASPERINI: "Koné giocatore molto forte, vediamo cosa si riesce a fare da qui alla fine del mercato"

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in zona mista al termine del match pareggiato per 2-2 contro i sauditi del Neom. L'allenatore giallorosso ha offerto diversi spunti, di seguito le sue dichiarazioni integrali.

Due ripartenze e due gol subiti, qualche problema in difesa?

"Non in difesa, ma di squadra. Le ripartenze si prendono di squadra, e oltre a quelle dei gol ce n'è stata anche un'altra in cui ha parato Svilar. Non una bella cosa, non c'era nessun motivo per prendere queste infilate. Lavoreremo per non prenderle".

C'era stanchezza nelle gambe?

"C'entra il fatto che abbiamo sempre giocato con climi più freschi o di sera, oggi faceva molto caldo. Con questa temperatura è difficile essere veloci, ma è stata comunque una partita utile ai fini dell'allenamento".

Lavorerà per Dybala falso nueve?

"Spero di no, spero possa giocare nel suo ruolo naturale, e non come prima punta".

Hermoso ha avuto una stagione difficile, Ghilardi è molto giovane: in base a cosa sceglie?

"Ghilardi è appena arrivato e ha fatto una prima partita buona. Oggi era sicuramente in difficoltà, ma può succedere visto che è giovane e che siamo ad agosto. Hermoso ha giocato ad alti livelli per tanti anni, è un profilo molto diverso da Ghilardi, ma si lavora su entrambi".

Oggi non c'era Salah-Eddine: a sinistra si aspetta qualcosa dal mercato?

"Vediamo, non so quello che sarà possibile fare".

Bailey e Sancho possono fare comodo?

"Sui giocatori che non sono della Roma è inutile fare apprezzamenti".

L'organizzazione di gioco può sopperire a qualche lacuna che è emersa tra i singoli?

"L'impianto di gioco c'è, poi con una migliore condizione e più partite sulle gambe possiamo e dobbiamo fare meglio".

Si sente di escludere la partenza di Koné?

"Questa è una squadra che ha delle qualità. Bisogna cercare di migliorarla, e con la società c'è condivisione di idee per quello che va fatto. Vediamo cosa succederà in questi 15-20 giorni. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, per noi sarebbe una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare da qui alla fine del mercato. La situazione legata al fair play finanziario la conoscete tutti; se dobbiamo stare fermi così a me non piace, è da più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato. Se dobbiamo fare altre operazioni speriamo di riuscirci senza perdere giocatori. Io sono stato chiarissimo con la società e anche loro sono stati chiari con me su quello che c'è da fare. Speriamo di poterlo realizzare".

Cosa portiamo di positivo a casa della gara di oggi?

"L'impianto di gioco esiste, è una squadra che sa stare in campo e sa muoversi. Abbiamo sprecato l'occasione di fare una buona gara nel momento in cui abbiamo subito due rimonte. Poi è chiaro che subentra la stanchezza e nel secondo tempo non hai più la lucidità per vincere. Io prendo sempre queste partite, nel bene e nel male, come degli allenamenti di agosto, ed è stato comunque un ottimo allenamento".

A livello di tempistiche ha avuto delle rassicurazioni?

"Purtroppo sono quelle del mercato, non quelle che vorrebbe Massara. Sono queste per tutti, non solo per la Roma. È un mercato che si accende e si completa a campionato avviato. È una bestialità e ti trovi ad iniziare la stagione con dei possibili cambiamenti e non è piacevole. È così nel mondo".