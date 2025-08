Gasperini e la simulazione di schemi offensivi: focus sull'esercitazione 9 contro 0 (VIDEO)

DA ST. GEORGE'S PARK MDR - Continua la preparazione della Roma al St. George's Park e nel pomeriggio odierno gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno svolto un allenamento incentrato anche sulla simulazione di alcuni schemi offensivi. Tra i vari esercizi l'allenatore giallorosso ha lavorato su un'esercitazione analitica di 9 contro 0: i 9 giocatori, disposti da schieramento tipico (escluso il centrale della linea difensiva), sviluppano per catene impegnando in combinazione il centrale di parte, il quinto e il mediano/trequarti del lato per arrivare alla rifinitura su cross e successiva finalizzazione. Focus anche sulla ricerca dei movimenti opposti: se il quinto si trova in ampiezza e il mediano è a sostegno/in posizione, si vede il braccetto (in questo caso Ghilardi) che invade l'area di rigore in due occasioni da destra.

In una prima fase il tecnico ha schierato una formazione con Ghilardi e Hermoso a difendere, Rensch, Koné, El Aynaoui e Angelino a centrocampo e il tridente offensivo composto da Cherubini, El Shaarawy e Dovbyk. Tra i pali si sono alternati Svilar e Zelezny, mentre il resto dei giocatori non coinvolti nell'esercitazione era impegnato in un torello.

Successivamente, c'è stato un cambio di uomini e di assetto. Sono rimasti in campo Rensch, Angelino, El Shaarawy e Dovbyk, ai quali si sono aggiunti Mancini e Celik come coppia centrale di difesa, Pisilli e Cristante in mediana e Baldanzi a completare il reparto d'attacco con il Faraone e il centravanti ucraino.

LR24