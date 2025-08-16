Finisce in parità l'ultima amichevole dell'estate giallorossa. Contro il Neom i giallorossi non vanno oltre il 2-2, ripresi due volte dalla formazione saudita. Cristante sblocca il match ma Benhrama pareggia un minuto dopo, mentre Abdi approfitta di un evidente errore difensivo e risponde al gol di Soulé poco prima dell'intervallo. Prima del vantaggio iniziale di Cristante, Svilar decisivo con un bell'intervento proprio su Benhrama. La squadra di Gasperini sfiora anche il 3-2 a fine primo tempo con il missile di Rensch che si stampa sul palo. Ritmi molto più bassi nella seconda frazione. Ecco le migliori foto del match.
FOTO - Roma-Neom 2-2
16/08/2025 alle 19:14.