ROMA-NEOM: le probabili formazioni. Koné dal 1’, ballottaggio Dovbyk-Ferguson (FOTO e VIDEO)

Manca soltanto una settimana all’inizio della Serie A 2025/26 e la nuova Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a disputare l’ultima amichevole prima del debutto contro il Bologna: oggi alle ore 17 va in scena il test contro il NEOM (club di Saudi Pro League) allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Il tecnico dei giallorossi si affiderà a Svilar in porta, difesa Ghilardi-Mancini-Hermoso e Wesley e Angelino sulle fasce. A centrocampo El Aynaoui in coppia con Koné (subito titolare dopo l'interruzione della trattativa con l’Inter), mentre sulla trequarti spazio a Soulé ed El Shaarawy alle spalle di uno tra Dovbyk e Ferguson. Tornano tra i convocati Dybala e Ndicka, i quali dovrebbero partire dalla panchina.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.
A disp.:
All.: Gasperini.
NEOM:
A disp.:
All.: Galtier.
PREPARTITA
14:55 - Ecco una panoramica dello Stadio Stirpe a poco più di due ore dalla partita.
