FOTO - Aston Villa-Roma 4-0

Dopo cinque vittorie in altrettante uscite, arriva il primo ko in amichevole per la Roma. Al Bescot Stadium l'Aston Villa di Unai Emery si impone con un netto 4-0. Giallorossi molto imballati e pericolosi solo nella ripresa con l'incrocio dei pali colpito da Soulé dalla distanza. Prima frazione totalmente di marca Villans, che passano in vantaggio al 16' grazie ad una gran punizione di Buendia. Passano soltanto due minuti e arriva il raddoppio di Ramsey, che imbeccato alla perfezione da Tielemans apre il piattone e batte Svilar. Prima dell'intervallo c'è tempo anche per il tris firmato da Watkins, che colpisce di testa tutto solo in area e manda le due squadre al riposo sul 3-0. Nella ripresa succede poco, ma gli inglesi fanno in tempo nel finale di partita a siglare il poker con Malen, che si accentra e batte sul primo palo Svilar per il 4-0 finale. Ecco i migliori scatti del match.