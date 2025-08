ASTON VILLA-ROMA: le probabili formazioni. Dovbyk verso una maglia da titolare

Sesta amichevole di questo pre-campionato per la Roma. Si alza l'asticella per la squadra giallorossa che alle 20:30 (19:30 locali) affronterà l'Aston Villa di Emery al Bescot Stadium. Mister Gasperini dovrà fare i conti con qualche assenza. Non al meglio, infatti, Ndicka, Soulè e Ferguson. Linea difensiva formata da Celik, Mancini ed Hermoso davanti a Svilar. In mezzo al campo dovrebbe esserci Konè, affiancato da uno tra Cristante ed El Aynaoui. Sulle destra Wesley, dall'altra parte Angeliño. Davanti probabile chance dal primo minuto per Artem Dovbyk. Dietro al centravanti ucraino si va verso la conferma di Baldanzi in coppia con El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ASTON VILLA: Bizot; Cash, Bogarde, Mings, Digne; Malen, Kamara, Tielemans, Ramsey; Buendia, Watkins.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Baldanzi, El Shaarawy; Dovbyk.