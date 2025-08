Massara in volo verso l'Inghilterra: sarà presente al Bescot Stadium per Aston Villa-Roma

Prosegue il ritiro della Roma di Gian Piero Gasperini al St. George's Park e alle ore 20:30 i giallorossi affronteranno l'Aston Villa di Unai Emery nella prima amichevole in terra britannica. Da oggi al fianco della squadra ci sarà anche Frederic Massara: il direttore sportivo è in verso l'Inghilterra dall'aeroporto di Fiumicino e con lui è presente anche Maurizio Lombardo (Chief Football Operating Officer). Il ds, impegnato in varie trattative di mercato, sarà presente al Pallet-Track Bescot Stadium per il test contro l'Aston Villa in programma stasera.