Everton-Roma: l'incontro tra la squadra e le leggende giallorosse nel prepartita (FOTO)

Alle ore 16 la Roma affronterà l'Everton all’Hill Dickinson Stadium e al termine della partita andrà in scena anche il match tra le leggende dei due club. Prima del calcio d'inizio della sfida tra gli uomini di Gian Piero Gasperini e quelli di David Moyes, la squadra ha incontrato le leggende giallorosse: Gasp si è fermato a parlare con Fabio Capello, mentre Luigi Di Biagio si è scattato alcune foto al fianco di Gianluca Mancini e Bryan Cristante.