Everton-Roma Legends: giallorossi in campo con lo sponsor "Toyota Gazoo Racing" sulla maglia (FOTO)

Lo spettacolo all'Hill Dickinson Stadium non si ferma e poco dopo il fischio finale di Everton-Roma, amichevole terminata con il punteggio di 0-1 grazie alla perla di Soulé, è andata in scena la partita tra le leggende dei due club e si è conclusa sul 2-0 per i Toffees firmato da Jagielka e Naismith. La formazione giallorossa, guidata dall'allenatore Fabio Capello, è scesa in campo con una novità assoluta: sulla maglia dei calciatori era presente infatti lo sponsor "Toyota Gazoo Racing" e si tratta del brand sportivo che gestisce le competizioni motoristiche in cui Toyota gareggia in tutto il mondo.