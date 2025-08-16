CRISTANTE: "Abbiamo lavorato tanto, stiamo iniziando a capire cosa vuole il mister"

Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine del match col Neom, finito in pareggio per 2-2. Queste le sue dichiarazioni:

Un bilancio di questa preparazione?

"Abbiamo lavorato tanto, stiamo iniziando a comprendere cosa vuole il mister, il suo gioco, tutto quanto, e penso siamo a buon punto. Siamo pronti per il campionato, si inizia".

Sabato ci sarà il Bologna, subito un bel test.

"Sarà una partita dura, difficile. Noi siamo pronti, abbiamo fatto un’ottima preparazione".

Che Gasperini hai ritrovato dopo i tuoi anni a Bergamo?

"Ho ritrovato il solito Gasperini. Si lavora tanto sul campo, abbiamo le idee molto chiare, e sappiamo tutti quello che dobbiamo fare. Dobbiamo andare forte, è un modo di giocare che richiede tanta intensità, lo sappiamo e dobbiamo far bene".