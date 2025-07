Dopo il primo allenamento di ieri, si comincia a far sul serio agli ordini di Gian Piero Gasperini. Prevista per oggi, infatti, una doppia seduta. La prima è iniziata alle 10, mentre la seconda verrà fissata in base alle condizioni metereologiche e agli orari meno caldi. In mattinata assente Pierluigi Gollini, che ha svolto oggi le visite per ottenere l'idoneità sportiva.