Trigoria, trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Salah-Eddine: out nell'allenamento odierno

La Roma continua a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e nella mattinata odierna è andato in scena il secondo allenamento agli ordini di Gian Piero Gasperini. La prima tegola per il nuovo allenatore giallorosso è rappresentata dalle condizioni di Anass Salah-Eddine: il terzino sinistro olandese ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e questa mattina non si è allenato. Le sue condizioni saranno valutate dalla staff medico.