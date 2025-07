Roma-Cannes, striscione per Julio Sergio: "Ti siamo vicini! Rip piccolo Enzo" (FOTO)

Allo Stadio Tre Fontane si gioca l’amichevole tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Cannes, club di proprietà della famiglia Friedkin. Questo è il primo test “casalingo” dei giallorossi e i tifosi hanno risposto presente riempiendo l’impianto. Sugli spalti è apparso anche uno striscione per ricordare Enzo Bertagnoli, il figlio di Julio Sergio scomparso il 27 luglio in seguito a una lunga battaglia contro un tumore cerebrale: "Julio ti siamo vicini! Rip piccolo Enzo". Anche la squadra si è schierata al fianco dell'ex portiere giallorosso ed è in campo con il lutto al braccio.