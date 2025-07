Allo Stadio Tre Fontane si gioca alle ore 18 l’amichevole tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Cannes, club di proprietà della famiglia Friedkin. La squadra giallorossa scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare Enzo Bertagnoli, il figlio di Julio Sergio scomparso il 27 luglio in seguito a una lunga battaglia contro un tumore cerebrale.