Kaiserslautern-Roma: l'amichevole sarà visibile su DAZN

Il 26 luglio alle ore 18 la Roma affronterà il Kaiserslautern al Fritz-Walter-Stadion di Kaiserslautern in occasione della prima amichevole estiva di Gian Piero Gasperini sulla panchina dei giallorossi. Come annunciato dalla piattaforma streaming, la partita sarà trasmessa in diretta da DAZN.

Ecco la nota ufficiale: "La Serie A Enilive sta per tornare e per la Roma sarà una stagione particolare: la prima con Gian Piero Gasperini sulla panchina dei giallorossi. E l'amichevole che darà il via a tutto è su DAZN: c'è Kaiserslautern-Roma.

