Il 26 luglio alle ore 18 andrà in scena al Fritz Walter-Stadion l'amichevole tra il Kaiserslautern e la Roma e il match rappresenta il primo test estivo per Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa. Come annunciato dal sito del club tedesco, i biglietti per il settore ospiti saranno in vendita dalle ore 9 del 16 luglio. Il costo di ciascun tagliando sarà di 15 euro per il settore 17 e di 26 euro per il settore 18. L'apertura dei cancelli è previsti alle ore 16.

(vvk-gast.fck.de)

