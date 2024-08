Ritiro Roma: il 6 agosto amichevole con il Barnsley al St. George's Park (COMUNICATO)

Dopo il test con l'Olympiacos a Rieti, ieri in serata la Roma è volata in Inghilterra per svolgere la seconda parte del ritiro estivo e giocherà altre due amichevoli in vista dell'avvio della stagione. Cambia l'avversario dell'amichevole del 6 agosto, come annunciato da LAROMA24.IT: al St. George's Park, alle 18 italiane, i giallorossi affronteranno il Barnsley e non il Coventry. Il comunicato del club:

