Ritiro Roma: gita pomeridiana di gruppo. Domani doppia seduta (FOTO)

Prosegue la preparazione della Roma al St George's Park in vista dell'inizio del campionato previsto per domenica 18 agosto in casa del Cagliari. Dopo l'allenamento mattutino agli ordini di De Rossi e dopo pranzo la squadra si è riunita per effettuare una gita fuori dal centro sportivo a bordo di due pullman messi a disposizione del gruppo squadra. I giallorossi sono tornati nel tardo pomeriggio al St George's Park e, dunque, non hanno svolto la seduta pomeridiana di allenamento. Domani, invece, è prevista una doppia seduta.

Nel tragitto in pullman Leandro Paredes e Paulo Dybala hanno presto in giro Matias Soulé mentre dormiva. Il centrocampista, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto dell'ex Frosinone: "Sei stanco?", il messaggio accompagnato dalle risate.

LR24