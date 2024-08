LIVE - Ritiro Inghilterra, squadra in campo per l'allenamento: Baldanzi in gruppo, presenti anche Dovbyk e Shomurodov. Personalizzato per Paredes (FOTO e VIDEO)

DAL ST. GEORGE'S PARK MDR - All'indomani della vittoria per 0-4 nell'amichevole contro il Barnsley, la Roma torna a lavorare al St. George's Park. Nella giornata odierna i giallorossi svolgeranno una doppia seduta e scenderanno in campo sia la mattina sia il pomeriggio. Ecco tutti gli aggiornamenti.

LIVE

12:17 (11:17 ora locale) - La seduta mattutina è stata aperta alla stampa e la squadra è appena scesa sul terreno di gioco del 'Campo 4' per svolgere la consueta attivazione muscolare. Buone notizie per De Rossi: Tommaso Baldanzi sta lavorando con il resto della squadra. In gruppo anche Artem Dovbyk ed Eldor Shomurodov, arrivati nella notte in Inghilterra dopo aver risolto il problema del visto. Lavoro personalizzato, invece, per Leandro Paredes.