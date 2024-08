Ritiro Inghilterra, oggi doppia seduta: al via il primo allenamento, squadra divisa in due gruppi (FOTO)

Continua la preparazione della Roma in vista dell'inizio della Serie A 2024/25. I giallorossi si trovano attualmente in Inghilterra per svolgere la seconda parte del ritiro e nella giornata odierna ci sarà una doppia seduta al St. George's Park. Il primo allenamento andrà in scena alle ore 11:50 italiane (10:50 locali), mentre il secondo si terrà nel pomeriggio intorno alle 17 locali.

La squadra è stata divisa in due gruppi: il primo è formato da centrocampisti e attaccanti (Paredes, Cristante, Le Fée, Pellegrini, Pisilli, Darboe, Bove, Soulé, Joao Costa, Dybala, El Shaarawy, Zalewski e Abraham); il secondo invece è composto da tutti i difensori (Smalling, Ndicka, Mancini, Kumbulla, Celik, Sangaré, Angelino e Dahl).

LR24