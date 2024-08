Ritiro Roma: domani doppia seduta. Presente Ghisolfi: non è escluso l'arrivo della Ceo Souloukou

Oggi è stato il primo giorno di allenamento in Inghilterra per mister De Rossi e i suoi ragazzi. I giallorossi si sono allenati nel pomeriggio e domani torneranno alle consuete doppie sedute ordinate dal tecnico della Roma: alle 10 e alle 17, orari locali. Presente il ritiro anche il direttore sportivo Ghisolfi. Nei prossimi giorni non è escluso l'arrivo della Ceo Souloukou.

