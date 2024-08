Ritiro Inghilterra, Mancini "dà il benvenuto" a Joao Costa nel calcio dei grandi: il "graffietto" del difensore al portoghese (VIDEO)

È un Gianluca Mancini che non risparmia nessuno, neppure in allenamento. Nel corso della seduta di oggi, è andato in scena un simpatico siparietto tra il difensore e Joao Costa. Durante il torello, infatti, il numero 23 ha colpito il giovane esterno giallorosso con una leggera "zampata" alle spalle arrivando in corsa. Il difensore ha prontamente aiutato Joao Costa a rialzarsi, anche se lo scontro non è stato indolore per il portoghese, che si è rimesso in piedi zoppicando. Mancini, dunque, ha messo subito in pratica i consigli di De Rossi, mostrando quel "graffietto" che il tecnico chiede ai suoi giocatori in fase di pressione: "Vieni sotto e ti fai sentire. Un graffietto.."

? Il graffio del Mancio ?

La zampatina di Mancini a Joao Costa che si rialza prontamente ma non dopo aver 'sentito' la carezza del difensore#RitiroRoma #asroma ???? pic.twitter.com/DnodUn6bK9 — laroma24.it (@LAROMA24) August 7, 2024