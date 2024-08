Everton-Roma, out Paredes: personalizzato in campo per il centrocampista (FOTO e VIDEO)

DA LIVERPOOL MDR - La Roma conclude il ritiro inglese disputando un'amichevole contro l'Everton a Goodison Park prima di far ritorno nella Capitale e continuare la preparazione in vista dell'esordio in campionato contro il Cagliari. Oggi Daniele De Rossi non potrà contare su Leandro Paredes: il centrocampista non prenderà parte all'amichevole e proseguirà la sua preparazione, essendosi aggregato per ultimo al gruppo giallorosso lo scorso 4 agosto. L'argentino, circa un'ora prima del fischio d'inizio previsto per le 18.00, ha svolto lavoro personalizzato in campo seguito da un preparatore atletico. Inoltre, Paredes sarà assente contro il Cagliari poiché squalificato.