Giornata di lavoro per la Roma al St. George's Park. Nella mattinata odierna i giallorossi hanno svolto la prima delle due sedute di allenamento e in campo si è rivisto Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino è arrivato in tarda notte in Inghilterra dopo aver risolto il problema del visto e questa mattina ha lavorato con il resto del gruppo nella sua prima seduta in terra inglese.