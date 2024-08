Barnsley-Roma: presenti Souloukou e Ghisolfi. In tarda serata l'arrivo di Dovbyk e Shomurodov

Roma in campo, dirigenza in tribuna: nel pomeriggio i giallorossi affrontano il Barnsley nella prima amichevole del ritiro inglese al St. George's Park dopo aver svolto la prima parte di preparazione a Trigoria. Oltre a Paredes e Baldanzi, in tribuna sono presenti anche la CEO giallorossa Lina Souloukou e il ds Florent Ghisolfi.

Inoltre, è confermato l'arrivo in tarda serata di Artem Dovbyk ed Eldor Shomurodov in Inghilterra per unirsi al resto del gruppo, dopo aver risolto i problemi relativi al visto. I due attaccanti saranno accompagnati dal segretario generale Maurizio Lombardo.

LR24