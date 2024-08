Barnsley-Roma: Paredes e Baldanzi in tribuna (FOTO)

Dopo la prima parte del ritiro a Trigoria, la Roma si è trasferita al St. George's Park per la seconda parte di preparazione. Proprio nella casa della Federcalcio inglese va in scena la prima amichevole del ritiro inglese della Roma: nel pomeriggio i giallorossi affrontano il Barnsley. Leandro Paredes e Tommaso Baldanzi, il primo tornato da qualche giorno dopo la vittoria della Copa America e il secondo alle prese con qualche fastidio fisico, non sono a disposizione di Daniele De Rossi e seguono il match dei compagni in tribuna.